أسعار الغاز في أوروبا تقفز 30 في المئة


Publié le Mardi 06 Septembre 2022 - 06:14 قراءة: 0 د, 11 ث
      
ظˆظƒط§ظ„ط§طھ - ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 30% لتتجاوز2900 دولار لكل ألف متر مكعب على خلفية توقف السيل الشمالي واحد.


إلى ذلك دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشعب الفرنسي إلى ترشيد استهلاك الطاقة وحذر من احتمال اللجوء إلى تقنين الكهرباء.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 252513



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 06 سبتمبر 2022 | 9 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:11 18:43 15:54 12:25 05:54 04:25
Babnet
27°
 Babnet37° Babnet % 78 :الرطــوبة
تونــس Babnet27°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2737°-2840°-2934°-2733°-25
  • Avoirs en devises
    24173,9

  • (5 sept)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 3,21229 DT        1$ =3,21557 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 sept)   1102,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

   