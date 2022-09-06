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أسعار الغاز في أوروبا تقفز 30 في المئة
Publié le Mardi 06 Septembre 2022 - 06:14
قراءة: 0 د, 11 ث
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ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 30% لتتجاوز2900 دولار لكل ألف متر مكعب على خلفية توقف السيل الشمالي واحد.
إلى ذلك دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشعب الفرنسي إلى ترشيد استهلاك الطاقة وحذر من احتمال اللجوء إلى تقنين الكهرباء.
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