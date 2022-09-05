ترودو: الطعن الجماعي في كندا "مروع ومفجع"

وكالات - وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الطعن الجماعي في مقاطعة ساسكاتشوان الأحد بأنه "مروع ومفجع".







وكتب على تويتر "الهجمات التي وقعت في ساسكاتشوان اليوم مروعة ومفجعة"، مضيفا "أفكر في من فقدوا أحبائهم وبالذين أصيبوا".





وكانت الشرطة الكندية أعلنت الأحد 4 اوت 2022، مقتل 10 وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين، في عمليات طعن بمقاطعة ساسكاتشوان المعزولة إلى الغرب من كندا.

وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي، إنه قد يكون هناك المزيد من الجرحى الذين نقلوا إلى مستشفيات مختلفة.

وحسب وسائل إعلام محلية، تبحث شرطة في ساسكاتشوان عن رجلين يعتقد أنهما وراء الجريمة، هما داميان ساندرسون ومايلز ساندرسون.

وقالت الشرطة إن الهجمات وقعت في عدة أماكن بالإقليم، وإن هناك 13 مسرح جريمة تجري الشرطة تحقيقات فيها.

ووجهت الشرطة إرشادات لسكان المناطق التي شهدت حوادث الطعن، جاء بها: "لا تقتربوا من الأشخاص المشبوهين. لا تستضيفوا المتجولين. أبلغوا عن الأشخاص المشبوهين أو حالات الطوارئ أو المعلومات".



04.09.2022 23:23 طباعةمشاركة : F



