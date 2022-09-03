"تويتر" يجهّز إطلاق الميزة المرغوبة بشدة من قبل المستخدمين!

وكالات - كشفت الشركة في منشور على مدونة يوم الخميس، بعد سنوات من الترافع من قاعدة مستخدميها، أن "تويتر" تطرح أخيرا وظيفة "تحرير تغريدة".





وأوضح "تويتر" في المنشور الذي يعلن عن الميزة الجديدة، "يمكن تعديل التغريدات عدة مرات في 30 دقيقة بعد نشرها"، مضيفا أن التغريدات المعدلة سيتم تمييزها بوضوح بـ "الرمز والطابع الزمني والتسمية بحيث يكون واضحا للقراء وضع علامة على أن التغريدة الأصلية تم تعديلها". وستشمل التسمية "سجل التحرير" على غرار "ويكيبيديا" والتي تصور جميع الإصدارات السابقة وذلك من أجل "حماية سلامة المحادثة"، وطمأنة المنصة المستخدمين.ولكن على الرغم من الابتهاج الشعبي الذي قد يتوقعه المرء لمتابعة إدخال إمكانية التحرير التي طال انتظارها، فإن "تويتر" يبقيها تحت القفل والمفتاح في الوقت الحالي. وتأتي قيد الاختبار حاليا مع "مجموعة صغيرة" "لالتقاط المشكلات المبكرة"، وسيتم نشر وظيفة تحرير التغريدات على "بعض مشتركي Twitter Blue" في وقت لاحق من الشهر. وأوضحت المنصة قائلة: "سيتم ترجمة الاختبار إلى بلد واحد في البداية وسيتوسع بينما نتعلم ونلاحظ كيف يستخدم الأشخاص تحرير التغريدات".واعترف نائب رئيس "تويتر" للمنتجات الاستهلاكية جاي سوليفان، في وقت سابق من هذا العام أن المستخدمين كانوا يطالبون بزر تعديل بصوت أعلى من أي ميزة أخرى لسنوات. وفي حين أن منصات الوسائط الاجتماعية الرئيسية الأخرى مثل "فيسبوك" و"يوتيوب" تسمح بتعديل المحتوى بعد نشره، ورد أن مؤسس "تويتر" والرئيس التنفيذي السابق جاك دورسي، عارض الفكرة، ولا تزال الشركة قلقة بشأن "سوء الاستخدام".ويدفع مشتركو Twitter Blue نحو 4.99 دولار شهريا مقابل "الامتيازات"، بما في ذلك القدرة على تذكر التغريدات وتنظيم المحتوى المفضل في "المجموعات" واستخدام NFT كصور للملف الشخصي. وبدأت المنصة في تقديم الخدمة في مارس الماضي ورفعت مؤخرا تكلفة الاشتراك من 2.99 دولار.