"تلغراف": بريطانيا قد تطلب مساعدة صندوق النقد الدولي في ظل أزمة الطاقة

وكالات - أفادت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية بأن المملكة المتحدة تواجه وضعا اقتصاديا صعبا قد يجبرها على طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي في ظل أزمة الطاقة التي تعاني منها.





وأضافت الصحيفة أنه: "نتيجة للسياسة قصيرة النظر في قطاع الطاقة في البلاد، قد يرتفع مستوى الفقر بين السكان بشكل حاد، ما سيؤدي إلى احتجاجات حاشدة وانتصار لحزب العمال المعارض في الانتخابات البرلمانية المزمعة نهاية العام المقبل".ولفتت إلى أن "الوضع الاقتصادي الصعب يهدد بإثارة موجة من المشاعر الانفصالية في أجزاء مختلفة من البلاد".وأشارت الصحيفة إلى خطر آخر سمته "زيادة الضرائب والانهيار المالي الكامل اللاحق".وأوضحت أن "العواقب في الاتحاد الأوروبي قد تكون أسوأ".وأكدت أن "مستوى المعيشة في المملكة سوف يستمر في الانخفاض بسرعة إلى أن يستقر الوضع في سوق الطاقة في أوروبا".ودعت السلطات إلى "الامتناع عن الشعارات الاشتراكية وإعداد إجراءات تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي وتقديم المساعدة للفئات الأكثر حاجة من السكان".