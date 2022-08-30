انتهاء تجربة المدرب باورمان وخمسة لاعبين مع المنتخب الوطني لكرة السلة

انتهت تجربة الخماسي صالح الماجري ومراد المبروك والمختار غيازة ومحمد حديدان ورضوان بن سليمان مع المنتخب التونسي حسب ما افاد مصدر من الجامعة التونسية لكرة السلة .

ويذكر ان هذا الخماسي كان ضمن مجموعة اللاعبين الذين صنعوا سلسة نجاحات كرة السلة التونسية منذ 2010



ولم يشارك رضوان بن سليمان في النافذة الرابعة من تصفيات كاس العالم 2023 وقد حضرفي دورة تدريبية لاعداد المدربين خلال الفترة الماضية .وسيتم الاختيار على خمسة لاعبين معوضين من الشبان ليشرعوا في تجربتهم مع المنتخب الوطني في بطولة المنتخبات العربية في الإمارات خلال الفترة من 8 إلى 16 فيفري المقبل وكذلك في النافذة الاخيرة المقررة في العاصمة السنغالية داكار نهاية شهر فيفري المقبل ضمن تصفيات منطقة افريقيا لكاس العالم 2023 التي مازل المنتخب الوطني يحافظ في فيها على امل ضئيل جدا في الترشح.ومن جهة اخرى تم الاتفاق مع مدرب المنتخب التونسي ديرك باورمان على انهاء العلاقة بالتراضي بين الجامعة والمدرب الالماني للمنتخب.وعجلت النتائج السلبية للمنتخب في تصفيات كاس العالم 2023 بقرار انهاء الارتباط .وينتظر ان يتم خلال اسبوع الاعلان عن المدرب الجديد للمنتخب من بين اربعة مدربين منهم تونسي واسباني حسب ما علمت (وات).