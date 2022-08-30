قناة "ليبيا 24": المسيرات التركية ساهمت في صد الهجوم على قوات موالية لحكومة الدبيبة

وكالات - قالت قناة "ليبيا 24" فجر الثلاثاء، إن القوات التركية ساهمت في صد الهجوم الذي وقع يوم السبت ضد القوات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.





ونقلت عن مصادر لم تسمها مشاركة القوات التركية في صد الهجوم على قوات عبد الحميد الدبيبة والدفاع عنها.كما ذكرت القناة أن الطيران المسير التركي يقوم بعمليات مسح وتأمين في ضواحي العاصمة طرابلس.ونشرت الصحيفة صور قذائف، قالت إن الطائرات المسيرات التركية أطلقتها على أهداف عسكرية معادية للكتائب المسلحة الموالية لعبد الحميد الدبيبة.واندلعت نهاية الأسبوع الماضي اشتباكات بين قوات موالية لحكومة باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في مارس الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.وأعلنت وزارة الصحة الليبية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أن إجمالي عدد القتلى بلغ 32 شخصا، فيما وصل عدد المصابين إلى 159.