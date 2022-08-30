رويترز: 20 قتيلا ومئات الجرحى حصيلة الاشتباكات المسلحة في العراق


Publié le Mardi 30 Août 2022 - 06:50قراءة: 0 د, 39 ث
      
وكالات - أسفرت الاشتباكات المسلحة في العاصمة العراقية بغداد عن مقتل 20 شخصا وإصابة المئات.


وأفادت رويترز نقلا عن مصادر طبية عراقية أن عشرين شخصا قتلوا في اشتباكات بين أنصار زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وميليشيات مسلحة تابعة لخصومه السياسيين في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

ودفعت الاشتباكات وحدات من الجيش وأجهزة الأمن العراقية للتدخل والسيطرة على القصر الجمهوري بالقوة وإخلائه من أنصار التيار الصدري الذين اقتحموه إثر إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي احتجاجا على عدم رغبة الحكومة العراقية بإجراء انتخابات نيابية مبكرة في ظل انعدم إمكانية تشكيل ائتلاف شيعي ذي أغلبية في البرلمان العراقي.


ومن جهته ناشد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السيد مقتدى الصدر لحث أنصاره على مغادرة المباني الحكومية التي استولوا عليها.

ويذكر أن السيد مقتدى الصدر أعلن عن بدئه في الإضراب عن الطعام حتى انتهاء أعمال العنف في العراق.

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