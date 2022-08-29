القوات العراقية تعلن حالة الإنذار القصوى في بغداد وتقطع إجازات منتسبيها

وكالات - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بأن القوات العراقية أعلنت حالة الإنذار القصوى في العاصمة بغداد وقطعت إجازة منتسبيها، وذلك على خلفية المظاهرات الحاشدة التي تشهدها المدينة.





يأتي ذلك بعد أن اقتحم عدد من متظاهري التيار الصدري، القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء وسط بغداد في وقت سابق اليوم، فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم فرض حظر تجوال كامل في بغداد.وفي وقت سابق اليوم وصلت تعزيزات أمنية كبيرة إلى مبنى شبكة الإعلام العراقي حيث التلفزيون الرسمي، مضيفا أن أبواب شبكة الإعلام العراقي أغلقت بالكامل مع وجود أنباء عن نية المتظاهرين التوجه لها.ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتعليق مجلس الوزراء لجلساته إلى إشعار آخر، وذلك بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء المتمثل بالقصر الحكومي.