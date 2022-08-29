فرنسي الجنسية.. وفاة كبير طهاة الحلويات في البيت الأبيض


Publié le Lundi 29 Août 2022 - 06:46قراءة: 0 د, 57 ث
      
وكالات - غيب الموت طباخ الحلويات الفرنسي في البيت الأبيض رولان ميسنييه عن 78 عاما، بعد أن عاصر خمسة رؤساء أمريكيين.


وأفادت جمعية "وايت هاوس هيستوريكال أسوسيشن" عبر موقعها الإلكتروني أن ميسنييه توفي أول من أمس، بعد فترة قصيرة من المرض.

ونشرت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة هيلاري كلينتون عبر "تويتر" صورة لها مع الراحل مرفقة إياها بتعليق قالت فيه: "لدي ذكريات طيبة جدا عن الشيف ميسنييه. لقد أحب أن يسعد الناس بابتكاراته الجميلة، كبيوته الشهيرة من خبز الزنجبيل في عيد الميلاد.. سنفتقده".


أما مؤسسة رونالد ريغان فأعربت عن أسفها لوفاة رولان ميسنييه مذكرة بأنه "كان طاهيا في البيت الأبيض على مدى 26 عاما ولخمسة رؤساء أميركيين، بينها 25 عاما ككبير طهاة الحلويات في البيت الأبيض".

وأضافت: "سيبقى شغفه والتزامه وحبه لعمله محفورا في ذاكرتنا".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن نجل ميسنييه أن أباه المولود في بلدة بوناي الصغيرة قرب مدينة بيزانسون الفرنسية والذي ترك عمله في البيت الأبيض عام 2004، توفي في ولاية فرجينيا جراء مضاعفات مرتبطة بالسرطان.

وكانت زوجة الرئيس جيمي كارتر روزالين وراء توظيف ميسنييه عام 1979. وكان سبق للطاهي الفرنسي الذي يتحدر من عائلة تضم تسعة أولاد، أن عمل في فنادق كبرى في ألمانيا وبريطانيا وبرمودا بعد تدريبه المهني في بيزانسون.

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