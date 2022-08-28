بعد معركة قضائية.. السلطات الهندية تزيل برجين شاهقين قرب العاصمة

وكالات - أزالت السلطات الهندية برجين شاهقين شيّدا بشكل غير قانوني قرب العاصمة الهندية، باستخدام أكثر من 3500 كغ من المتفجرات.





وتم هدم البرجين بعد أن قضت المحكمة العليا بأنهما شيدا بشكل مخالف للمعايير.وأصبح البرجان أطول مبنيين يهدمان في الهند.وأخلت أكثر من 1500 أسرة منازلها في المنطقة قبل أكثر من سبع ساعات من انهيار البرجين التوأمين اللذين يبلغ ارتفاعهما نحو 100 متر في منطقة نويدا، على مشارف نيودلهي.وكان البرجان يتكونان من 32 و29 طابقا، وشيدتهما شركة بناء خاصة، ولم يكن يسكنهما أحد بعد.وإلى ذلك، قال ريتو ماهيشواري، وهو مسؤول حكومي محلي، "كل شيء على ما يرام إلى حد بعيد، نفذت عملية الهدم كما هو متوقع".واكتمل الهدم في غضون ثوان، لكنه جاء بعد معركة قضائية استمرت 12 عاما بين سكان المنطقة وشركة البناء "سوبرتيك ليميتيد".وحدث هدم البرجين بعد أن خلصت المحكمة العليا إلى أن شركة البناء، بالتواطؤ مع مسؤولين حكوميين، انتهكت القوانين التي تحظر البناء على مسافة معينة من المباني المجاورة.وقالت المحكمة العليا إن تشييد البرجين كان غير قانوني أيضا لأن البناء لم يتلق موافقة إلزامية من مالكي الشقق الأخرى في المنطقة.ويتوقع أن يعود السكان إلى المنطقة مساء الأحد بعد أن يفحص خبراء تأثير عملية الهدم.تقع بعض الشقق على مبعدة تسعة أمتار من موقع الانفجار، بينما تبلغ المسافة الأمنية المطلوبة عشرين مترا.يشار إلى أن قطاع العقارات المزدهر في منطقة العاصمة والذي يشمل أيضا المناطق المحيطة بالعاصمة الهندية نيودلهي ينتهك لوائح البناء، فيما يتم غالبا بالتواطؤ مع مسؤولين محليين.