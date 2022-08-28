البرازيل ... الإفراج عن القنصل الألماني المحتجز بسبب وفاة زوجه


Publié le Dimanche 28 Août 2022 - 07:54 قراءة: 0 د, 48 ث
      
وكالات - أفرجت محكمة في البرازيل عن القنصل الألماني أوفي هربرت هان، الذي سبق اعتقاله بعد وفاة زوجه بشكل مريب.


وأكدت مصلحة السجون في ولاية ريو دي جانيرو، إطلاق سراح الدبلوماسي الألماني، وذلك بعد أن قررت المحكمة أن النيابة العامة فوتت الموعد النهائي الأولي المحدد لتوجيه الاتهامات.

في وقت سابق من أغسطس، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الشرطة البرازيلية اعتقلت هان بعد الاشتباه بقيامه بقتل زوجه المواطن البلجيكي والتر هنري ماكسيميليان بيوت، ثم محاولة التستر على الجريمة.


من جانبه، أعلن الدبلوماسي الألماني للشرطة، أن زوجه شعر بوعكة صحية بشكل مفاجئ وسقط على الأرض ليصطدم رأسه بها ويموت على الفور.

لكن التحقيق، عثر على أثار دماء في جميع أنحاء الشقة، ووفقا لتقرير تشريح الجثة، كان سبب الوفاة، تعرض الرجل لضربة في مؤخرة الرأس.

ويشار إلى أن الزواج المثلي كان قد ربط هذين الشخصين قبل أكثر من 20 عاما.

وتقول الشرطة، إنها اكتشفت تعرض المتوفي للضرب بشكل دوري، وهناك إصابات جديدة وقديمة في جميع أنحاء جسده. وتؤكد الشرطة أنه تعرض للضرب الشديد يوم وفاته.

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