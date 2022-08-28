ليبيا... الدبيبة يصدر أمرا بتشكيل غرفة عمليات للدفاع عن طرابلس

وكالات - أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تشكيل غرفة عمليات عسكرية للدفاع عن طرابلس في أعقاب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها منذ يوم الجمعة 26 أغسطس.





وقال المكتب في بيان يوم السبت إن رئيس الحكومة وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، أجرى زيارة إلى غرفة العمليات حيث حيا القيادات العسكرية والأمنية كافة علي جهودهم في دحر العدوان، معربا عن أسفه على الأضرار التي لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم، ومعزيا في الضحايا الذين وقعوا جراء هذه الأحداث.ولم يوضح البيان آلية عمل الغرفة ومكوناتها.وخلال تفقده قوات عسكرية في طرابلس، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، مساء السبت، إن العاصمة طرابلس تعرضت لما وصفه بـ"عدوان مخطط من الداخل والخارج".وأضاف أن زمن الانقلابات ولى ومن يريد أن يحكم البلاد بالبارود والنار نقول له "أنت تحلم"، مؤكدا أن الطريق الوحيد لحل الأزمة في ليبيا هو الانتخابات، حسب فيديو بثه على صفحته على موقع "تويتر" تحت عنوان "نهاية العدوان واحدة".وصرح رئيس حكومة الوحدة بأنهم يتركوا ليبيا للأوغاد، مضيفا: "مدينتا طرابلس ندافع عنها بكرامتنا وبشرف.. لقد غاضهم أنها آمنة".