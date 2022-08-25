بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الخميس، عن الفائزين بجوائز الأفضل في أوروبا عن الموسم الماضي 2021-2022.







وأقيم الحفل على هامش سحب مراسم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.



جائزة أفضل لاعب في أوروبا





الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد



جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم



المدرب الإيطالي المدرب أريغو ساكي



جائزة أفضل مدرب فريق نسائي في أوروبا



سارينا فيجمان المدير الفني لسيدات إنجلترا



جائزة أفضل مدرب في أوروبا



الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد



جائزة أفضل لاعبة في أوروبا



أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة.







وأقيم الحفل على هامش سحب مراسم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريدالمدرب الإيطالي المدرب أريغو ساكيسارينا فيجمان المدير الفني لسيدات إنجلتراالإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريدأليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة.