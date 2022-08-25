رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية التونسية بشأن اختطاف اللاجئ الجزائري سليمان بوحفص وإعادته قسراً

سعادة الرئيس،ذهب والدنا السيد سليمان بوحفص إلى المنفى في تونس في عام 2018، حيث حصل على وضع اللاجئ من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) ، لأنه كان بالفعل في خطر في بلدنا الجزائر. كان يعتقد أنه محمي في تونس، آمنًا من أي مصيبة، بعيدًا عن أي تهديد أو خطر، بينما كان مستهدفًا في الجزائر بسبب نشاطه السلمي.للأسف، منذ سنة، في 25 أغسطس 2021، تم اختطاف والدنا بوحشية من منزله في حي التحرير، تونس العاصمة. حيث تعرض للاعتداء من قبل أفراد بملابس مدنية وتعرض لسوء المعاملة على التراب التونسي، ومن ثم تم نقله إلى السلطات الجزائرية من خلال عبور الحدود بشكل غير قانوني، بعد أن كانت الحدود مغلقة منذ أكثر من عام.يقبع والدنا في السجن منذ سنة كاملة دون محاكمة، بتهم تتعلق بالإرهاب وتهم أخرى خطيرة للغاية لا أساس لها، وهو يعني من أضرار جسدية ونفسية.نكتب لسيادتك اليوم لنذكر بتعهدك في 2 سبتمبر 2021 ، قلت خلال اجتماع مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان إنه ليس لديك معلومات عما حدث لوالدنا وتعهدت بفتح تحقيق. إلا أنه لم يتم فتح أي تحقيق على الرغم من تقديم شكايتين الأولى في أغسطس الثانية في أكتوبر و اختفت أقوال الشهود مقابل صمت تام من قبل الدولة التونسية.تخيل المعاناة الجسدية والمعنوية لأبينا الذي انتهكت حقوقه! شعر بالإذلال الشديد والغش! تخيلوا أيضا رعبه الكبير ووحدته خلال اختطافه وسجنه في الجزائر!تخيل المعاناة التي تحمّلها رغم أنه كان بالفعل ضحية التعذيب أثناء سجنه الأول في الجزائر عام 2016. لقد خرج منها بشخصية متغيرة. أُجبر على الخضوع للعلاج النفسي لعدة أشهر ولم يتعافى أبدًا.واليوم لا تتحمل المفوضية لشؤون اللاجئين ولا الدولة التونسية عناء إعطائنا أي معلومات حتى يتم العثور على الجناة الحقيقيين ومعاقبتهم. لم يفعل أحد أي شيء!لا نريد أن نكتب لك رسالة طويلة ونبكي على معاناته غير المستحقة تمامًا وغيابه الذي شعرت به عائلتنا بشكل مؤلم للغاية. نحن نناشدك فقط لأنه كان تحت حمايتك في بلدك. بموجب القانون الدولي، يجب على تونس حماية اللاجئين وعدم إعادتهم إلى بلد قد يتعرضون فيه للاضطهاد. نحن نطالب بفتح تحقق في الاختطاف والاختفاء القسري وسوء المعاملة على التراب التونسي والإعادة القسرية لوالدنا.نسمح لأنفسنا أن نسألك عن مكان التحقيق في أعقاب الشكوى المقدمة إلى المحكمة الابتدائية في 8 أكتوبر 2021، وأيضًا لماذا لم ترد تونس حتى الآن على رسالة الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر 2021، التي تتطلب التوضيح فقط.لقد عانى والدنا بقسوة، لسبب وحيد أنه قرر أن يصبح مسيحياً وأن يناضل من أجل المساواة بين المسيحيين والمسلمين، بين العرب والأمازيغ؛ اليوم لا يزال يعاني من أجل ذلك. أستطيع أن أؤكد أن والدنا ليس معارضا للإسلام ولا إرهابيا. إنه شخص عانى بشدة بسبب تحوله إلى المسيحية ولن يتمكن أي شخص من معرفة أو فهم ما عاناه حقًا!نحن نرفض أن نرى أختنا الصغرى تكبر بدون والدنا وأن نرى والدتنا تتحمل عبء الكثير من المعاناة وحدها.نريد أن تُحترم حقوق أبينا.نريد فتح تحقيق حقيقي وإعلان النتائج على الملأ ، حتى نعرف بالضبط ما حدث في تونس في 25 أغسطس 2021.اليوم لم يعد والدنا كما كان، فهو يحتاج إلى استعادة كرامته وصحته وعائلته. مكانه ليس في السجن، إنه يتمتع بالحرية خارج الجزائر، والدنا يحب بلده كثيرًا ولكنه ليس آمنًا فيه.نكتب إليكم سيدي الرئيس ونذكرك بتعهدك لفتح تحقيق. نريد حقًا أن يتم إجراؤه بطريقة صارمة ونزيهة.أرجو أن تتقبلوا، سيدي الرئيس، التعبير عن فائق الاحترام ، على أمل أن يأتي الرد بسرعة.عائلة سليمان بوحفص.