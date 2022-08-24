تصريحات حول جذور النبي محمد "المصرية" تثير ضجة كبيرة بمواقع التواصل

وكالات - أثارت مداخلة تلفزيونية لعالم المصريات، وسيم السيسي، وتصريحاته عن جذور النبي محمد ﷺ ، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.





وفي التفاصيل، أوضح وسيم السيسي خلال مداخلته على قناة "الحدث اليوم" قائلا: "القرآن الكريم برضو اتكلم عن عن الحضارة المصرية..أجبلك لوحة من الجداريات لأجدادنا وهم ساجدين بأذقانهم حتى الأرض.. وجاء ذكرها في القرآن الكريم بسورة الإسراء: "أولئك الذين يخرّون للأذقان سجدا"..ما قالش للجباه سجدا، فالقرآن الكريم شهد لأجدادنا العظماء هؤلاء".وأضاف عالم المصريات: "هو (النبي محمد) من عبد مناف، وعبد مناف من مصر، وأنا كتبت مقال عن الرسول وأن جذوره من مصر".وأضاف مستشهدا بحديث: "ربنا اختار الكنانة، ومن الكنانة اختار بني عبد مناف، ومن بني عبد مناف اختار قريش، ومن قريش اختار بني هاشم، فأنا خيار من خيار.. وبعدين هاجر بنتنا وحفيدتنا".وعلق أحد الحسابات لمواطن سعودي على ما قاله وسيم السيسي قائلا: "غير صحيح الرسول ولد ونشأ في هذه الأرض المباركة"، فيما قال حساب آخر: النبي سعودي! النبي مصري! ما الأمر؟ الكل يحاول الاستئثار بالتاريخ لنفسه! ألا ندرك بأن التاريخ العربي مشترك، ثم أن التشارك أفضل من الاستئثار وهو ميزة وليس عيب، فهو ضمان لصون واستمرار الحضارة العربية، وتعدد صائنيها ميزة لا توجد لأي حضارة أخرى، فلن تجد بالعالم 22 دولة تصون حضارة واحدة".