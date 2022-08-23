المغرب ..كلاب سائبة تنهش وتقتل سائحة فرنسية

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Publié le Mardi 23 Août 2022 - 12:43 قراءة: 0 د, 29 ث
      
وكالات - لقيت بروفيسورة تخدير وإنعاش فرنسية حتفها متأثرة بعضات مجموعة من الكلاب الضالة بجماعة العركوب ضواحي الداخلة في المغرب.


وبعثت الجمعية المغربية للتخدير والإنعاش وعلاج الآلام ببرقية تعزية إلى نظيرتها الفرنسية، في وفاة البروفيسورة، صوفيا حمادة، 44 سنة، التي رحلت خلال زيارتها للمغرب متأثرة بعضات مجموعة من الكلاب الضالة خلال حلولها بالمملكة لقضاء عطلتها السنوية.

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وقالت برقية التعزية: "لقد تلقينا بحزن وأسى شديدين وفاة زميلتنا البروفيسورة، صوفيا حمادة، أخصائية التخدير والإنعاش". كما استحضرت الخصال الإنسانية والمهنية التي تتحلى بها المواطنة الفرنسية الراحلة.

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