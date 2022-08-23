قناة الصين الدولية تبث تقريرا حول مشروع اطلاق اول رائدة فضاء افريقية بمبادرة من شركة تلنات

بثت قناة الصين الدولية تقريرا حول مشروع اطلاق اول رائدة فضاء افريقية بمبادرة من شركة تلنات التونسية المختصة في التكنولوجيا والهندسة.

ووصف التقرير بانه مشرف لصورة تونس وللمرأة التونسية.







وكان





وذكر مدير التجديد بمجمع "تلنات"، أنيس يوسف، في تصريح اعلامي أن جميع المترشحات هن قائدات طائرات مقاتلة متخرجات من مدرسة الطيران ببرج العامري ومنتميات لجيش الطيران ولهن خبرات في مجال المهمات الجوية الصعبة.



وأضاف المسؤول بمجمع "تلنات" أن المترشحات ستخضعن في المرحلة القادمة الى اختبارات معمقة في المجال الصحي والبدني والنفسي يتم على إثرها اختيار مترشحتين اثنتين الأولى رئيسية والثانية بديلة لها.



ولفت الى أن غلق باب الاختيارات سيكون في سبتمبر 2023 لتضطلع بعدها المترشحتان بتكوين لمدة سنة بوكالة الفضاء الروسية "روسكوموس" لتتوجها بعد ذلك الى محطة الفضاء الدولية اين ستمتد المهمة لمدة 10 ايام في مجالي الفيزياء والطب.



وأشار الى أن فكرة المشروع تبلورت منذ سنتين في مجمع "تلنات" وعقد شراكات وبرامج تمويل مع مختلف مراكز البحث العالمية ليتم الاطلاق الرسمي لمشروع أول رائدة فضاء تونسية افريقية في 13 أوت 2021.



من جهته أكد مدير عام مجمع "تلنات" محمد فريخة بالمناسبة أن المهمة التي ستضطلع بها أول رائدة فضاء تونسية افريقية ستساهم في خدمة الانسانية من خلال نشر العلوم، معتبرا أن نجاح المشروع سيكون نجاح لتونس وكل أفراد الشعب.





وكان مجمع"تلنات"، كشف منتصف هذا الشهر بمقره بتونس ، عن مجموعة المترشحات الثمانية لمهمة أول رائدة فضاء تونسية-افريقية واللواتي سيقع اختيار مترشحتين اثنتين من بينهن لتضطلعا بالمهمة المقررة في سنة 2024 بمحطة الفضاء الدولية في مجالي الفيزياء والطب.وذكر مدير التجديد بمجمع "تلنات"، أنيس يوسف، في تصريح اعلامي أن جميع المترشحات هن قائدات طائرات مقاتلة متخرجات من مدرسة الطيران ببرج العامري ومنتميات لجيش الطيران ولهن خبرات في مجال المهمات الجوية الصعبة.وأضاف المسؤول بمجمع "تلنات" أن المترشحات ستخضعن في المرحلة القادمة الى اختبارات معمقة في المجال الصحي والبدني والنفسي يتم على إثرها اختيار مترشحتين اثنتين الأولى رئيسية والثانية بديلة لها.ولفت الى أن غلق باب الاختيارات سيكون في سبتمبر 2023 لتضطلع بعدها المترشحتان بتكوين لمدة سنة بوكالة الفضاء الروسية "روسكوموس" لتتوجها بعد ذلك الى محطة الفضاء الدولية اين ستمتد المهمة لمدة 10 ايام في مجالي الفيزياء والطب.وأشار الى أن فكرة المشروع تبلورت منذ سنتين في مجمع "تلنات" وعقد شراكات وبرامج تمويل مع مختلف مراكز البحث العالمية ليتم الاطلاق الرسمي لمشروع أول رائدة فضاء تونسية افريقية في 13 أوت 2021.من جهته أكد مدير عام مجمع "تلنات" محمد فريخة بالمناسبة أن المهمة التي ستضطلع بها أول رائدة فضاء تونسية افريقية ستساهم في خدمة الانسانية من خلال نشر العلوم، معتبرا أن نجاح المشروع سيكون نجاح لتونس وكل أفراد الشعب.