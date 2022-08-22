وسائل إعلام إسرائيلية: طائرة إسرائيلية تحط في الرياض


Publié le Lundi 22 Août 2022 - 18:39 قراءة: 0 د, 26 ث
      
وكالات - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن طائرة​ إدارية إسرائيلية حطت عصر اليوم في العاصمة ​السعودية​ الرياض.



وقال مراسل هيئة البث الإسرائيلية "مكان" إيال بلومينتال في تغريدة عبر "تويتر" إن "طائرة تنفيذية إسرائيلية من طراز (T7-WZZ) تابعة خدمة شينو للطيران، هبطت في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية".


يذكر أن هيئة الطيران المدني السعودي، أعلنت في يوليو الماضي، فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات عبور الأجواء السعودية.

وفي أغسطس الحالي، عبرت أول رحلة تجارية متجهة إلى إسرائيل المجال الجوي السعودي.



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