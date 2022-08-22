"تاس": روسيا تسلم مالي مروحيات وطائرات هجومية


Publié le Lundi 22 Août 2022 - 06:51قراءة: 0 د, 18 ث
      
وكالات - أفادت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن مصادر مطلعة بأن روسيا زودت مالي التي تحارب الإرهاب بعدة طائرات مروحية وطائرات هجومية.


وقال المصدر للوكالة في تصريح على هامش المنتدى الدولي الأخير "الجيش 2022": "هذا ليس تعاونا عسكريا تقنيا في أنقى صوره، إنه مشروع خاص".

وأضاف: "في مجموعات معدات الطيران التي تم تسليمها إلى مالي، كان هناك العديد من طائرات الهليكوبتر والطائرات الهجومية".

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