بطولة فرنسا - فريق منتصر الطالبي ( لوريون ) يعود بتعادل ايجابي 2-2 من تولوز

عاد فريق لوريان الذي يضم الدولي التونسي منتصر الطالبي بنقطة ثمينة من تعادله الثمين اليوم في تولوز بنتيجة 2-2 .وسجل لفريق الضيف لوريوني د2 وكوني د80 من ضربة جزاء بينما جاء هدفا تولوز عن طريق رافايل راتاو د31 ودالينغا د64 .وشارك منتصر الطالبي ( 24 سنة ) الذي التحق بناديه الجديد منذ شهر واحد بمتضى عقد بخمس سنوات قادما من (روبين كازان) في كامل فترات مباراة اليوم في محور دفاع فريقه.ويملك لوريان ( مركز تاسع) في رصيده 4 نقاط من فوز وتعادل .