بطولة فرنسا - فريق منتصر الطالبي ( لوريون ) يعود بتعادل ايجابي 2-2 من تولوز


Publié le Dimanche 21 Août 2022 - 20:24قراءة: 0 د, 26 ث
      
عاد فريق لوريان الذي يضم الدولي التونسي منتصر الطالبي بنقطة ثمينة من تعادله الثمين اليوم في تولوز بنتيجة 2-2 .
وسجل لفريق الضيف لوريوني د2 وكوني د80 من ضربة جزاء بينما جاء هدفا تولوز عن طريق رافايل راتاو د31 ودالينغا د64 .

وشارك منتصر الطالبي ( 24 سنة ) الذي التحق بناديه الجديد منذ شهر واحد بمتضى عقد بخمس سنوات قادما من (روبين كازان) في كامل فترات مباراة اليوم في محور دفاع فريقه.
ويملك لوريان ( مركز تاسع) في رصيده 4 نقاط من فوز وتعادل .

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