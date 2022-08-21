روسيا .. العبوة الناسفة التي استهدفت الصحفية دوغين تزن 400 غرام من مادة "تي إن تي"

وكالات -

تقدر قوة العبوة الناسفة المزروعة اسفل سيارة الجيب، الذي كانت تركبه الصحفية والسياسية داريا دوجينا، بما يكافئ 400 غرام من مادة تي إن تي شديدة الانفجار.بحسب وكالة انباء تاس نقلا عن مصدر في الاجهزة الأمنية "قوة القنبلة تكافئ نحو 400 غرام من مادة تي إن تي شديدة الانفجار. وقد تم اخذ عينات من العبوة لفحصها".وفي مساء يوم 20 أغسطس، انفجرت عبوة ناسفة في سيارة تويوتا لاندكروزر كانت تتحرك بالقرب من قرية بولشي فيازيمي بضواحي موسكو، وبعدها اشتعلت النيران في السيارة، في حين أن داريا دوجينا، التي تقود سيارة جيب، لقيت حتفها على الفور.