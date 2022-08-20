سيدات الجمعية الرياضية لبنك الإسكان يخفقن في التأهل لنهائيات رابطة الأبطال الافريقية

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Publié le Samedi 20 Août 2022 - 21:39قراءة: 0 د, 25 ث
      
أخفقت سيدات الجمعية الرياضية لبنك الإسكان في التأهل إلى نهائيات رابطة أبطال أفريقيا لكرة القدم ، اثر هزيمتهن اليوم السبت أمام فريق وادي دجلة المصري بنتجة هدفين دون رد، في اللقاء الثاني و الحاسم للدورة التأهيلية التي اختتمت اليوم بالمغرب بمشاركة 3 فرق.


وكانت الجمعية الرياضية لبنك الإسكان في حاجة للفوز في اللقاء الذي دار بملعب أكادير لضمان التأهل لأول مرة في تاريخها لنهائيات رابطة الأبطال الافريقية بعد أن تمكنت من الفوز باللقاء الأول الأحد الماضي أمام سريع غليزان الجزائري بنتيجة 3 - 1.



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