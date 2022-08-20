قاتل الطفلة السورية جوى يروي تفاصيل الواقعة الأليمة!

وكالات -

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وقالت وزارة الداخلية، اليوم السبت، إنه تم القبض على المجرم قبل 4 أيام، أي في تاريخ 16 أغسطس الجاري، وهو من أهالي حي الزهراء بحمص، ومن جيران أهل الطفلة، ويدعى مدين أحمد.وأوضحت الوزارة أن القاتل أكد خلال اعترافاته أنه استدرج الطفلة إلى منزله وقام بالاعتداء عليها وقتلها، ثم قام بوضعها بأكياس قمامة ورميها ليلا في حاوية القمامة بذات الحي.وفي وقت سابق، قال قائد شرطة حمص العميد أحمد الفرحان إنه: "نتيجة المتابعة والبحث تمكن فرع الأمن الجنائي من إلقاء القبض على قاتل الطفلة جوى خلال فترة قصيرة".وأضاف: "القاتل من أبناء الحي ذاته، وهو معروف بتعنيف الزوجة والأطفال، ويعاني من أحوال مادية ونفسية سيئة، ودافع القتل لديه بالأساس غريزي"، مؤكدا على أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحقه، وسيجري تقديمه إلى القضاء".