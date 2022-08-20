طياران يغرقان في نوم عميق..انذار الطائرة انقذ الركاب من كارثة محقة

وكالات - أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، الجمعة، فتح تحقيق، مع أثنين من طياريها، يعتقد أنهما غطّا في النوم، أثناء رحلة جوية من الخرطوم إلى أديس أبابا .
وقال موقع CNBC Arabia إن الطيارين استغرقا في النوم على ارتفاع 37 ألف قدم فوق سطح البحر.
مشيرة إلى أنهما تجاوزا مطار أديس أبابا، ولولا أصوات التحذير التي أصدرها الطيار الآلي، لوقعت كارثة بركاب الطائرة.
ولم يشر بيان الخطوط الإثيوبية، المنشور على منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حادثة نوم الطيارين، واكتفى بالقول إن برج المراقبة فقد الاتصال بالطائرة مؤقتاً، قبل أن يستعيد التواصل مع كابينة القيادة، وتحط الطائرة بأمان في مطار أديس أبابا... كاشفة عن إبعاد الطاقم المعني، مع إحالتهم للتحقيق. وتعهدت الإثيوبية باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بناء على نتائج التحقيق.
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وتحركت رحلة الخطوط الجوية بالرقم ET343 ، في 15 أغسطس الجاري من مطار الخرطوم متجهة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقال موقع CNBC Arabia إن الطيارين استغرقا في النوم على ارتفاع 37 ألف قدم فوق سطح البحر.
مشيرة إلى أنهما تجاوزا مطار أديس أبابا، ولولا أصوات التحذير التي أصدرها الطيار الآلي، لوقعت كارثة بركاب الطائرة.
ولم يشر بيان الخطوط الإثيوبية، المنشور على منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حادثة نوم الطيارين، واكتفى بالقول إن برج المراقبة فقد الاتصال بالطائرة مؤقتاً، قبل أن يستعيد التواصل مع كابينة القيادة، وتحط الطائرة بأمان في مطار أديس أبابا... كاشفة عن إبعاد الطاقم المعني، مع إحالتهم للتحقيق. وتعهدت الإثيوبية باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بناء على نتائج التحقيق.
وتحركت رحلة الخطوط الجوية بالرقم ET343 ، في 15 أغسطس الجاري من مطار الخرطوم متجهة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
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