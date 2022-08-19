السويد.. إصابات جراء إطلاق نار في مركز تجاري بمدينة مالمو


Publié le Vendredi 19 Août 2022 - 20:31قراءة: 0 د, 28 ث
      
وكالات - أعلنت الشرطة السويدية عن إصابة شخصين بجروح في حادث إطلاق نار في مركز تجاري بمدينة مالمو جنوب البلاد.


وأوضحت الشرطة في بيان لها، أن الحادث وقع في مركز "إمبوريا" للتسوق مساء الجمعة، وتم إغلاق المنطقة فورا.

وأكدت الشرطة القبض على شخص واحد على خلفية الحادث.


وأشارت إلى أن "الخطر على الجمهور انتهى"، مضيفة أن أفراد الشرطة ما زالوا عاملين في مكان الحادث، حيث يتم استجواب شهود العيان وجمع البيانات من كاميرات المراقبة.
..



وطلبت الشرطة من الناس الامتناع عن زيارة مركز التسوق في الوقت الحالي، نظرا للأعمال المستمرة في المكان.

وتعتقد الشرطة بأن الحادث مرتبط بنشاط إجرامي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251625



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الجمعة 19 أوت 2022 | 21 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:41 19:08 16:07 12:30 05:40 04:05
Babnet
27°
Babnet32°Babnet% 54:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
7.72 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2633°-2532°-2533°-2533°-25
  • Avoirs en devises
    23460,5

  • (19 aout)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 3,21441 DT        1$ =3,16191 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 aout)   1068,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   