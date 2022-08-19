السويد.. إصابات جراء إطلاق نار في مركز تجاري بمدينة مالمو

وكالات -

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وأوضحت الشرطة في بيان لها، أن الحادث وقع في مركز "إمبوريا" للتسوق مساء الجمعة، وتم إغلاق المنطقة فورا.وأكدت الشرطة القبض على شخص واحد على خلفية الحادث.وأشارت إلى أن "الخطر على الجمهور انتهى"، مضيفة أن أفراد الشرطة ما زالوا عاملين في مكان الحادث، حيث يتم استجواب شهود العيان وجمع البيانات من كاميرات المراقبة.وطلبت الشرطة من الناس الامتناع عن زيارة مركز التسوق في الوقت الحالي، نظرا للأعمال المستمرة في المكان.وتعتقد الشرطة بأن الحادث مرتبط بنشاط إجرامي.