السجن 13 عاما لأحد أكبر أثرياء الصين


Publié le Vendredi 19 Août 2022 - 12:26قراءة: 0 د, 17 ث
      
وكالات - أعلنت محكمة في شنغهاي أنها حكمت على قطب كندي من أصل صيني يدعى، شياو جيانهوا، كان قد فقد أثره عام 2017 في فندق في هونغ كونغ، بالسجن 13 عاما لارتكابه جرائم مالية.


وقالت المحكمة رقم 1 في شنغهاي، حيث كان يحاكم، اليوم الجمعة، إن شياو الذي كان حين أوقف أحد أكبر أثرياء الصين، أدين بتهمة "اختلاس أموال عامة" و"فساد".

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