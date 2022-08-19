السجن 13 عاما لأحد أكبر أثرياء الصين

وكالات -

وقالت المحكمة رقم 1 في شنغهاي، حيث كان يحاكم، اليوم الجمعة، إن شياو الذي كان حين أوقف أحد أكبر أثرياء الصين، أدين بتهمة "اختلاس أموال عامة" و"فساد".