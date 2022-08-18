وادى الليل :تفكيك أخطر شبكة لترويج الكوكايين وتبييض الأموال وحجز سيارات فاخرة واموال


Publié le Jeudi 18 Août 2022 - 10:12قراءة: 0 د, 42 ث
      
تمكن أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببنعروس اول أمس من تفكيك أخطر شبكة لترويج الكوكايين وتبييض الأموال بجهة وادي الليل .


وتفيد تفاصيل القضية أن منطلقها كان على اثر توفر معلومات لدى الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببنعروس مفادها وجود شبكة مختصة في ترويج المخدرات و تبييض الأموال بجهة وادي الليل منوبة و بانطلاق الأبحاث و إثر نصب كمين محكم تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 14 و 15 أوت 2022 دورية تابعة للإدارة المذكورة بمشاركة دوريات تابعة لفوج الطلائع بالعوينة و بالإستعانة بأنياب من إلقاء القبض على 6 أشخاص و تم حجز لديهم كمية من مخدر الكوكايين، مخدر القنب الهندي، ومبلغا ماليا من العملة التونسية و الأجنبية، قطع ذهبية ، ساعات يدوية ،و3 دراجات نارية كبيرة و عدد 03 سيارات فاخرة .

بإستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم جميعا وتحرير محضر بحث في الغرض.



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