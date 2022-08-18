وادى الليل :تفكيك أخطر شبكة لترويج الكوكايين وتبييض الأموال وحجز سيارات فاخرة واموال

تمكن أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببنعروس اول أمس من تفكيك أخطر شبكة لترويج الكوكايين وتبييض الأموال بجهة وادي الليل .وتفيد تفاصيل القضية أن منطلقها كان على اثر توفر معلومات لدى الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببنعروس مفادها وجود شبكة مختصة في ترويج المخدرات و تبييض الأموال بجهة وادي الليل منوبة و بانطلاق الأبحاث و إثر نصب كمين محكم تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 14 و 15 أوت 2022 دورية تابعة للإدارة المذكورة بمشاركة دوريات تابعة لفوج الطلائع بالعوينة و بالإستعانة بأنياب من إلقاء القبض على 6 أشخاص و تم حجز لديهم كمية من مخدر الكوكايين، مخدر القنب الهندي، ومبلغا ماليا من العملة التونسية و الأجنبية، قطع ذهبية ، ساعات يدوية ،و3 دراجات نارية كبيرة و عدد 03 سيارات فاخرة .بإستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم جميعا وتحرير محضر بحث في الغرض.