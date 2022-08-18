"بوليتيكو": ست دول أوروبية كبرى لم تتعهد بمواصلة تسليح أوكرانيا


Publié le Jeudi 18 Août 2022 - 08:27قراءة: 0 د, 42 ث
      
وكالات - أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية بأن 6 دول أوروبية كبرى لم تقطع على نفسها تعهدات جديدة بتقديم الأسلحة والمساعدات العسكرية لأوكرانيا في يوليو الماضي.


وأشارت الصحيفة استنادا إلى معطيات معهد كيل للاقتصاد العالمي في ألمانيا، إلى أن ذلك كان لأول مرة منذ بدء النزاع في أوكرانيا في فبراير الماضي.

وجاء في التقرير أن "هذا يدل على أنه على الرغم من التغيرات التاريخية في السياسات الدفاعية الأوروبية، عندما بدأت فرنسا وألمانيا المترددتان بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، قد تتقلص المساعدات العسكرية لكييف في اللحظة التي أعلنت فيها كييف عن هجوم مضاد حاسم".


وقال مدير الأبحاث في المعهد المذكور كريستوف تريبيش، إن أحجام المساعدات العسكرية لأوكرانيا بدأت بالانخفاض منذ أواخر أبريل الماضي.
..



وأضاف أنه "على الرغم من دخول العمليات القتالية في مرحلة حاسمة، استنفدت المبادرات الجديدة لتقديم الدعم".

ويشير المحللون إلى أن الدول الأوروبية الكبرى لا تلحق بالولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251532



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الخميس 18 أوت 2022 | 20 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:43 19:09 16:08 12:30 05:39 04:04
Babnet
32°
Babnet36°Babnet% 70:الرطــوبة
تونــسBabnet28°
3.6 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
36°-2832°-2633°-2533°-2634°-25
  • Avoirs en devises
    23857,1

  • (17 aout)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,21290 DT        1$ =3,16589 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 aout)   1055,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   