ميانمار.. المبعوثة الأممية تلتقي الجنرال مين أونغ هلينغ للمرة الأولى منذ انقلاب فبراير 2021

وكالات -

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وقالت المسؤولة الأممية: "في أول زيارة لي إلى ميانمار كمبعوثة خاصة منذ تعيينها في أكتوبر 2021، التقيت الجنرال مين أونغ هلينغ، بهدف بحث الخطوات البراغماتية اللازمة للحد من تصعيد العنف".وأضافت: "الاجتماع مع قائد الجيش وكبار مستشاريه بالعاصمة نايبيتاو يعد جزءا من الجهود الأوسع نطاقا التي تبذلها الأمم المتحدة لدعم مسار سياسي فعال وسلمي تقوده ميانمار للعودة إلى الحكم المدني على أساس إرادة واحتياجات الشعب".وتابعت: "شعب ميانمار لديه الحق في الديمقراطية وتقرير المصير دون خوف وعوز، وهو أمر لن يكون ممكنا إلا من خلال حسن النية وجهود جميع أصحاب المصلحة في عملية شاملة".وأعربت عن قلقها بشأن صحة ورفاهية المستشارة أونغ سان سوتش، حيث قالت "أريد أن تتاح لي الفرصة لمقابلتها، وأعتقد أنها من أصحاب المصلحة الأساسيين في حواري مع جميع الأطراف المعنية".وفي مطلع فبراير 2021، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.​​​​​​​