مؤلم.. والأكثر إيلاما.. والأهم .. أن يكون لنا أصل نعود إليه..

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مؤلم عدم وجود أي جامعة تونسية من ضمن أفضل الجامعات المصنفة عالميا وعددها ألف واللامبالاة على جميع المستويات ومجتمعنا منغمس بأخبار التفاهة والقذارة لأشباه الفنانين وهو مؤشر على انهيار التعليم الذي يعتبر المحرار الحقيقي لنهضة الوطن.والأكثر إيلاما أن أرى هذا الانهيار في تدوينة ابنتي مريم:"عندما تُغدق علينا السفارات بالمنح أو يصلنا قبول من جامعة أو مكان عمل في الخارج، ورقة القبول هي عبارة على صك الإفراج من سجن كبير. كشخص أصدرت له صكوك الإفراج هذه أكثر من مرّة، وكشخص رحل من تونس أكثر من مرّة ولم يعد إليها إلا ليرحل منها مرة أخرى، ومع مرور الوقت تلاشى شعور الفرحة بالرحيل وحلّ مكانه شعور كبير بالألم.أسأل نفسي، لماذا علينا أن ندير ظهرنا لهذا البلد لكي ننجو؟.. لماذا علينا أن نشيح بوجهنا عن الأهل ومن نحب لكي ننجو؟.. لا شيء بالنسبة لي يضاهي جمال تونس، لكنهم أنهكوها وأنهكونا، جعلونا نمشي في شوارعها خائفين.. الطائرة التي تُقلع من هذا المطار لا تعود .. أرى نفسي في وجوه الفارين الدائسين على الجمر.. الوجوه تشبه بعضها البعض في بهو المطار.. الجميع يجرّ حقائب يبدو أنها لا تتسع لأحلامهم.. كذلك هي حقيبتي:فيها كتاب الله، لكنها لا تتسع لتمتمات ماما آخر كلّ صلاة.فيها حفنة بخور، لكن لا تشبه رائحة بيتنا بعد المغرب.فيها قنينة زهر، لكنها لا تتسع لرائحة مسك الليل في أمسيات الصيف ولا تتسع لرائحة ياسمينة حوش جدتي ولا تتسع لرائحة الأرض بعد المطر ولا تتسع لرائحة السرول والزعتر والإكليل والنسرين.فيها توابل، لكنها لا تتسع لنفس جدتي.فيها شال، لكنها لا تتسع لدفء شمسنا.. فالريح تبطؤ في تونس لتراها والشمس تمكث فوقها لتحسّها.فيها دفتري الذي أدوّن فيه كل شي، لكنها لا تتسع لحرص أبي وسؤاله الدائم.كنت دائما أظن بأن أهم شيء هو أن يكون للإنسان هدف يسعى إليه.. لكن صدّقوني، الأهم هو أن يكون لنا أصل نعود إليه. وهذه الأرض لنا ولو كرهوا وكادوا ولنا ربيعها ولنا الحصاد. لا بدّ أن ينجلي هذا الليل … لا بدّ.ولو قتّلونا كما قتّلوناولو شرّدونا كما شرّدونالعدنا غُزاة لهذا البلد.".