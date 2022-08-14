الشرطة الإسرائيلية: المتهم بتنفيذ عملية القدس سلم نفسه


Publié le Dimanche 14 Août 2022 - 07:38قراءة: 0 د, 39 ث
      
وكالات - أفادت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأنه تم اعتقال المتهم بتنفيذ عملية القدس، التي أسفرت عن إصابة 10 مستوطنين.


وتمت الإشارة إلى أنه "في أعقاب المطاردة المستمرة التي شارك فيها العديد من قوات الشرطة وحرس الحدود وجهاز الأمن العام، قام المشتبه بتنفيذ الهجوم في البلدة القديمة بالقدس بتسليم نفسه ومعه السلاح المستخدم وفق الاشتباه في تنفيذ عملية إطلاق النار".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد تلقت بتمام الساعة الـ1:30 صباحا (بالتوقيت المحلي)، بلاغا حول إطلاق نار على حافلة تابعة لشركة إيغد في شارع معالي هشالوم في البلدة القديمة بالقدس.


وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" بأنه "بعد مطاردة استمرت أكثر من 6 ساعات، ألقي القبض على مرتكب اعتداء اطلاق النار قرب حائط البراق بالقدس، وسلم المدعو أمير صيداوي من شرقي المدينة نفسه إلى الشرطة وبحوزته السلاح الذي استخدمه، وعلم أنه يحمل جنسية إسرائيلية".

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