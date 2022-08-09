وفاة نجمة البوب أوليفيا نيوتن جون بعد صراع مع المرض


Publié le Mardi 09 Août 2022 - 11:20قراءة: 0 د, 49 ث
      
وكالات - توفيت نجمة البوب أوليفيا نيوتن جون، أمس الاثنين عن عمر ناهز الـ 74 عاماً، بعد صراع مع مرض سرطان الثدي لسنوات طويلة.


وتوفيت أوليفيا نيوتن- جون التي لمع نجمها فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، داخل منزلها الريفي جنوبي كاليفورنيا، وتم الإعلان عن وفاتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، بتعليق على صورة لها كتب عليها "رحلت بسلام".

من ناحيته أعلن زوج أوليفيا نيوتن جون وفاتها من خلال بيان تم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي جاء فيه: "توفيت بسلام في مزرعتها بجنوب كاليفورنيا صباح اليوم وسط عائلتها وأصدقائها بعد صراع مستمر مع سرطان الثدي منذ 30 عاماً".



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ونعى النجم جون ترافولتا، بطلة فيلمه الغنائي الشهير غريس قائلا: "لقد جعلت حياتنا كلها أفضل بكثير"، بينما تلقت الراحلة الكثير من رسائل النعي والتقدير فور وفاتها.

ولدت أوليفيا نيوتن جون في كامبريدج بالمملكة المتحدة يوم 26 سبتمبر من عام 1948، عمل والدها كجاسوس بريطاني خلال الحرب العالمية الثانية، وكانت والدتها ابنة ماكس بورن الألماني الحائز على جائزة نوبل، والتي فرت مع عائلتها عند وصول النازيون إلى الحكم في الثلاثينيات.

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