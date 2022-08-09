مصر.. وفاة الفنانة رجاء حسين


Publié le Mardi 09 Août 2022 - 11:16قراءة: 0 د, 30 ث
      
وكالات - توفيت الفنانة المصرية الشهيرة، رجاء حسين صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ 84 سنة.


ومن جهته قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية لصحيفة الوطن "إن الفنانة وافتها المنية صباح اليوم، وجنازتها ستشيّع من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، وسيوارى جثمانها الثرى بمقابر العائلة".

ولدت الفنانة الراحلة في الأول من فبراير 1937، ومارست مهنة التمثيل منذ العام 1954، ولديها العديد من الأعمال الفنية مثل: أفواه وأرانب، وعازب وثلاث عوانس، ومفتش المباحث، والشهد والدموع.


انضمت رجاء حسين إلى فرقة الريحاني عام 1958، وعملت في الإذاعة والتلفزيون كممثلة في المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية، كما لمعت من خلال مشاركتها في أعمال يوسف شاهين

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