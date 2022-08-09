رابطة حقوق الانسان تستنكر تحول قوات الأمن لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

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أفادت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان-فرع صفاقس، إن عرض مسرحية لطفي العبدلي بمهرجان صفاقس مساء الأحد 7 أوت 2022، شهد ''تدخلا سافرا وموثق صوتا وصورة لعدد من الامنيين بالزي المدني قصد تعطيل العرض ومنع الجمهور من متابعته''.وعبرت الرابطة، في بيان عن ''تنديديها الشديد بما صدر عن الأمنين من عنف مادي ومعنوي واعتداء على حق التعبير والإبداع وانتهاك لحق الجمهور في النفاذ إلى النشاط الثقافي''.ونبهت الرابطة، من ''مخاطر تحول الجهاز الأمني المناط بعهدته تأمين العروض الفنية إلى هيئة رقابة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليصبح وصيا على الذوق العام وعلى حرية الفن والإبداع بل وهيئة قضائية موازية''.ونددت الرابطة ''بالبلاغين الصادرين عن وزارة الداخلية وهيئة المهرجان اللذين ساهما في توفير الغطاء الإعلامي لهذه التجاوزات وفي مجاراة رواية بعض النقابات المنية المبررة للأفعال الصادرة عن عدد من منظوريها وهو ما يرتقي إلى التواطؤ في الاعتداء اللاحق بصاحب العرض ومنتجه وبالجمهور الحاضر''.