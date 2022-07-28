أسعار النفط تواصل الارتفاع


Publié le Jeudi 28 Juillet 2022 - 09:59 قراءة: 0 د, 19 ث
      
تواصل أسعار النفط الارتفاع اليوم الخميس في ظل تراجع معروض النفط، إذ أظهرت بيانات انخفاض مخزونات النفط الأمريكية ولقيت الأسعار دعما من توقعات بارتفاع الطلب على الذهب الأسود.


وبحلول الساعة 06:44 بالتوقيت العالمي، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.63% إلى 98.85 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.28% إلى 107.99 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

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