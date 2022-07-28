أسعار النفط تواصل الارتفاع

تواصل أسعار النفط الارتفاع اليوم الخميس في ظل تراجع معروض النفط، إذ أظهرت بيانات انخفاض مخزونات النفط الأمريكية ولقيت الأسعار دعما من توقعات بارتفاع الطلب على الذهب الأسود.وبحلول الساعة 06:44 بالتوقيت العالمي، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.63% إلى 98.85 دولار للبرميل.في حين صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.28% إلى 107.99 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".