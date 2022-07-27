لوفتهانزا الألمانية تلغي أكثر من ألف رحلة طيران بسبب إضراب عمال


Publié le Mercredi 27 Juillet 2022 - 07:18 قراءة: 0 د, 38 ث
      
وكالات - أكدت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا إلغاء ما يزيد على ألف رحلة طيران، قبيل إضراب لمدة يوم واحد لعمال الخدمات الأرضية مقرر يوم الأربعاء، في الوقت الذي تستعد فيه الأسر الألمانية لبدء عطلة الصيف.


ودفعت الإضرابات ونقص العاملين شركات الطيران، ومنها لوفتهانزا، لإلغاء آلاف رحلات الطيران وتسببت في انتظارات طويلة لالمطارات ما أصاب الركاب، الذين يتوقون للسفر بعد جائحة كوفيد-19، بخيبة أمل.

وقالت لوفتهانزا “شركة الطيران الألمانية الرسمية”، يوم الثلاثاء، إنها ألغت 678 رحلة طيران من مركزها في فرانكفورت أغلبها كانت مقررة يوم الأربعاء، و345 رحلة طيران من ميونيخ.


ولفتت الشركة إلى أن أكثر من 130 ألف راكب، وسط احتمال اضطرارها لمزيد من الإلغاءات والتأخيرات يومي الخميس والجمعة، بعد انتهاء الإضراب الذي دعا إليه اتحاد عمال فيردي، سعيًا للحصول على زيادة في الأجور بنسبة 9.5% يطالب بها العمال.
..





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250414



En continu...

Toutes les news...
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الأربعاء 27 جويلية 2022 | 28 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:14 19:32 16:16 12:33 05:21 03:38
Babnet
28°
 Babnet37° Babnet % 57 :الرطــوبة
تونــس Babnet28°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2835°-2536°-2737°-2836°-28
  • Avoirs en devises
    23073,9

  • (26 juil)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 3,21606 DT        1$ =3,16243 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 juil)   939,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   