أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 2200 دولار لأول مرة منذ بداية مارس


Publié le Mardi 26 Juillet 2022 - 22:10 قراءة: 0 د, 30 ث
      
وكالات - تجاوز سعر الغاز في أوروبا عند إغلاق التداول 2200 دولار لكل 1000 متر مكعب، لأول مرة منذ بداية مارس، وفقا لبورصة ICE اللندنية.


وفي وقت سابق، تجاوز سعر الغاز في أوروبا يوم الثلاثاء، 2100 دولار لكل ألف متر مكعب، لأول مرة منذ 8 مارس على خلفية الوضع حول "السيل الشمالي 1"، وفقا لبيانات بورصة ICE اللندنية.

وارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر أغسطس في مركز TTF في هولندا إلى 2118 دولارا لكل 1000 متر مكعب، أو 202 يورو لكل ميغاواط ساعة، بناء على سعر الصرف الحالي لليورو / الدولار.


وبلغت الزيادة الإجمالية في تكلفة الغاز منذ بداية اليوم أكثر من 13%.

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