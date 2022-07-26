واشنطن تعرب عن مخاوفها من أن "يقوض" الدستور الجديد حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس

أثارت الولايات المتحدة الثلاثاء مخاوف من أن يضر الدستور التونسي الجديد بحقوق الإنسان وأشارت إلى نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحافيين إن الولايات المتحدة تعرب عن "مخاوف من أن يتضمن الدستور الجديد ضوابط وتوازنات ضعيفة قد تقوّض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".