وزير الخارجية الجزائري يصل إلى دمشق الأحد في زيارة رسمية

وكالات -

وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد سيكون في استقبال نظيره الجزائري في مطار دمشق الدولي.وزار المقداد الجزائر في وقت سابق حيث شارك في احتفالاتها بالذكرى الستين لاستقلالها.