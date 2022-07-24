وزير الخارجية الجزائري يصل إلى دمشق الأحد في زيارة رسمية

وكالات - أعلنت وكالة "سانا" السورية أن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة سيصل إلى دمشق اليوم الأحد في زيارة رسمية.
وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد سيكون في استقبال نظيره الجزائري في مطار دمشق الدولي.
وزار المقداد الجزائر في وقت سابق حيث شارك في احتفالاتها بالذكرى الستين لاستقلالها.
وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد سيكون في استقبال نظيره الجزائري في مطار دمشق الدولي.
وزار المقداد الجزائر في وقت سابق حيث شارك في احتفالاتها بالذكرى الستين لاستقلالها.
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