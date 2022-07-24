وزير الخارجية الجزائري يصل إلى دمشق الأحد في زيارة رسمية


Publié le Dimanche 24 Juillet 2022 - 07:59 قراءة: 0 د, 14 ث
      
وكالات - أعلنت وكالة "سانا" السورية أن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة سيصل إلى دمشق اليوم الأحد في زيارة رسمية.


وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد سيكون في استقبال نظيره الجزائري في مطار دمشق الدولي.

وزار المقداد الجزائر في وقت سابق حيث شارك في احتفالاتها بالذكرى الستين لاستقلالها.

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