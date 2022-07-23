تطورات اشتباكات طرابلس.. انتشار أمني كثيف واستئناف الرحلات بمطار معيتيقة


Publié le Samedi 23 Juillet 2022 - 07:19 قراءة: 0 د, 36 ث
      
وكالات - أعلن مطار معيتيقة الدولي استئناف الرحلات بعد توقفها إثر اشتبكات طرابلس، بينما شهدت العاصمة الليبية انتشارا أمنيا مكثفا مساء يوم الجمعة.


ونشرت إدارة المطار عبر "فيسبوك" توضيحا حول الرحلات المؤجلة والمواعيد الجديدة.

وتزامنا أعلنت مديرية أمن طرابلس نشر دوريات من شرطة النجدة، والمرور، وقوة المهام الخاصة، في عدد من المناطق، وكذلك فتح الطرق في الأحياء التي شهدت أحداث الليلة الماضية وتأمينها.


وكان رئيس "حكومة الوحدة الوطنية" عبد الحميد الدبيبة كلّف وزير الحكم المحلي بدر الدين الصادق التومي بتسيير مهام وزارة الداخلية، بدءا من اليوم الجمعة، بعد قرار سابق له بإقالة الوزير خالد مازن وإحالته إلى التحقيق.
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وكانت العاصمة الليبية شهدت اشتباكات بين أفراد من "جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة"، وكتيبة "ثوار طرابلس"، بعدما قام الجهاز باعتقال أحد أفراد الكتيبة.



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