فيديو.. لاعب إنجليزي يهدر أغرب فرصة ويتعرض لانتقادات لاذعة

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وظهر آلي خلال المباراة في لقطة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت باهتمام كبير.فبعد أن وصلت الكرة إلى آلي من تمريرة عرضية أرضية سهلة، أمام الشباك الخالية وعلى بعد سنتمترات قليلة من المرمى، لكن اللاعب فشل في إكمال المهمة بطريقة غريبة للغاية.الأمر الذي أثار الانتقادات بحق اللاعب الذي لا يحظى بإعجاب جماهير النادي، إذ ترى أن آلي لم يقدم الأداء المطلوب منذ انضمامه إلى الفريق قادما من توتنهام في فبراير الماضي.ولعب آلي 11 مباراة فقط، لم يسجل أو يصنع أي هدف.وتعد هذه الخسارة هي الثانية لإيفرتون في المباريات الاستعدادية، بعد الأولى التي تكبدها الفريق أمام مواطنه أرسنال.وستكون المواجهة الأولى لإيفرتون في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مباراة صعبة على أرضه، إذ يستضيف "التوفيز" نظيره تشيلسي، ثالث الموسم المقبل، على ملعب غوديسون بارك، في 6 أغسطس.