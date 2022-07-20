بعد تسلل مراسلها إلى مكة المكرمة.. قناة عبرية تعتذر للمسلمين باللغة العربية


Publié le Mercredi 20 Juillet 2022 - 17:59قراءة: 0 د, 43 ث
      
وكالات - اعتذرت قناة عبرية للمسلمين، يوم الأربعاء، بعد تسلل مراسلها إلى مدينة مكة المكرمة وبثه شريط فيديو أثار جدلا واسعا.


ونشرت القناة العبرية الـ 13 على حسابها الرسمي في "تويتر" باللغة العربية تغريدة غير مسبوقة، أكدت من خلالها أن زيارة محرر الشؤون الخارجية في القناة إلى مدينة مكة المكرمة لم تأت للمساس بمشاعر الأمة الإسلامية والمملكة العربية السعودية.

وقالت القناة: "نحن في قناة الأخبار 13 نعبّر عن اعتذارنا وأسفنا إن شعر أحد بالغضب بسبب هذه الزيارة، إن الفضول الصحفي هو جوهر العمل الصحفي من أجل الوصول إلى كل الأماكن والتغطية من المصادر الأولى".


وأوضحت القناة أن "هذه المبادئ كانت على رأس الأولويات في زيارة المراسل جيل تماري إلى السعودية، ونعتبر أن المعرفة والتعرف على الأماكن الهامة من مصدرها الأول هي في غاية الأهمية.
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وأفادت قناة الأخبار 13 بأنها تدعو إلى التسامح بين الأديان، وإلى معرفة الآخر وإلى احترام كل الأديان".





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