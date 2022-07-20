بوتين يدعو الروس لشرب "شاي إيفان" بدلا من كوكا كولا


Publié le Mercredi 20 Juillet 2022 - 15:30قراءة: 0 د, 29 ث
      
وكالات - وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الكوكا كولا بأنها "كيمياويات بحتة"، داعيا الروس لشرب "شاي إيفان"، وهو مشروب روسي يصنع من نبتة السنفية.


وجاءت تصريحات بوتين اليوم الأربعاء، في منتدى وكالة المبادرات الاستراتيجية الروسية والذي حمل شعار "أفكار قوية للعصر الجديد". ورد فيها على سؤال ألكسندر كلينوف، رئيس اتحاد منتجي "شاي إيفان"، الذي طرح فكرة بيع المشروب للروس.

وقال بوتين: "بعيدا عن المزاح، هذا بالتأكيد أكثر فائدة من الكوكا كولا. ففيها كماويات بحتة"، واعدا بالتوقيع على جميع الوثائق التي من شأنها أن تساعد في الترويج لمنتج ألكسندر كلينوف.


وأعلنت شركة كوكا كولا عن انسحابها من روسيا في 16 يونيو.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250077



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأربعاء 20 جويلية 2022 | 21 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:21 19:38 16:16 12:33 05:15 03:30
Babnet
36°
Babnet37°Babnet% 34:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
6.17 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2636°-2636°-2737°-2637°-27
  • Avoirs en devises
    23839,1

  • (19 juil)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,21932 DT        1$ =3,17013 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 juil)   943,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   