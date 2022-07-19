سيئول ترسل ضباط شرطة عسكرية إلى قطر

وكالات -

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وأعلن جيش كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء أنه سيرسل 5 من ضباط الشرطة العسكرية من ذوي الخبرة في مكافحة الإرهاب والحفاظ على النظام العام إلى قطر نهاية الشهر الجاري.وأفيد بأن الضباط الكوريون الجنوبيون سينقلون "خبراتهم في مجال إنفاذ القانون، مثل الحراسة، والمهارات القتالية القريبة، وتقنية الاعتقال، والحفاظ على النظام العام، إلى الشرطة العسكرية القطرية حتى أكتوبر".ووصف الضباط الذين سيتم إرسالهم إلى قطر، بأنهم "جنود مخضرمون من ذوي الخبرة في الوحدات العسكرية في الخارج، وفريق المهام الخاصة لمكافحة الإرهاب، وعمليات القبض على المجرمين العسكريين العنيفين، وحرس المكتب الرئاسي، وحرس مختلف الأحداث الوطنية"، كما أن إرسال هؤلاء تم بناء على طلب من قطر.ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن الجيش الكوري الجنوبي قوله "إن مسؤولين من قطر زاروا كوريا الجنوبية في العام الماضي، وتحققوا من قدرات الشرطة العسكرية بالجيش التي قامت بمهامها في بطولة كأس العالم لكرة القدم في كوريا الجنوبية واليابان ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ، وطلبوا من الجانب الكوري إرسال ضباط الشرطة العسكرية".هذا، وسيجرى، حسب الوكالة الكورية الجنوبية "تحديد خطة الإرسال المفصلة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين السلطات العسكرية للبلدين".يشار إلى أن هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها لإرسال الجيش الكوري الجنوبي "ضباط شرطة عسكرية إلى الخارج".وترتبط كوريا الجنوبية وقطر بتعاون متبادل بشري، وفي مجال "صناعة الدفاع والتدريب العسكري بعد توقيعهما على اتفاقية التعاون العسكري في عام 2014".وفي ضوء مذكرة التفاهم هذه "تخطط الشرطتان العسكريتان الكورية والقطرية لتوسيع التعاون بينهما".