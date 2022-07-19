وفاة أكثر من 1000 شخص في إسبانيا والبرتغال متأثرين بشدة الحرّ


Publié le Mardi 19 Juillet 2022 - 06:53قراءة: 0 د, 24 ث
      
وكالات - توفي أكثر من 1000 شخص في إسبانيا والبرتغال متأثرين بشدة الحر غير المسبوقة، التي تعصف بالقارة الأوروبية.


ووفقا لمعهد كارلوس الثالث الإسباني، تم تسجيل 360 حالة وفاة مرتبطة بارتفاع الحرارة بين 10 يوليو و15 يوليو. فيما أعلنت وزارة الصحة البرتغالية تسجيل وقوع 659 حالة بسبب ارتفاع الحرارة خلال الأسبوع الماضي، خاصة بين كبار السن.

هذا وانتقلت موجة الحر الآن إلى فرنسا والمملكة المتحدة حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا قياسيا، مما يخلق ظروفا تهدد حياة الآلاف من الناس.

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