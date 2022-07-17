شخصيات فرنسية عامة توقع خطاب إدانة مفتوح لتصريحات وزيرة فرنسية اعتبرت "معادية للمثليين"

وزيرة التماسك الإقليمي في الحكومة الفرنسية الجديدة، كارولين كايو

Publié le Dimanche 17 Juillet 2022 - 19:10قراءة: 0 د, 53 ث
      
فرانس 24 - وقع أكثر من 100 شخصية فرنسية عامة على رسالة مفتوحة يدينون عبرها ما وصفوه بـ "التصريحات المعادية للمثليين" الصادرة عن كارولين كايو، وزيرة التماسك الإقليمي في الحكومة الفرنسية الجديدة.


ورغم تمسك المسؤولة الحكومية في بادئ الأمر بموقفها، واكتفت بالقول: "لدي الكثير من الأصدقاء من بين هؤلاء الأشخاص". فقد اعتذرت بعد يومين من تصريحاتها.

في هذا السياق، ساءل مجلس الشيوخ الفرنسي يوم الثلاثاء كارولين كايو، عما إذا كانت لا تزال تعارض قانون زواج المثليين والتبني، وهو الذي كانت عبرت عن معارضتها له في سنة 2013، إذ وصفته حينئذ بأنه "نزوة" و"خطة تتعارض مع الطبيعة".


ويعترض الخطاب المفتوح، الذي سيتم نشره في صحيفة جورنال دو ديمانش الأحد، على الكلمات التي اختارتها الوزيرة في ردها ويتساءل عما إذا كان ينبغي عليها البقاء في منصبها.
..



وجاء في الخطاب "كيف يمكن أن نقبل أن تسمي عضو في الحكومة المواطنين الفرنسيين بعبارة "هؤلاء الأشخاص"؟ كيف يمكننا تجنب ما تراه من أنهم لا ينتمون إلى نفس فئة المواطنين؟"

ووقع على الخطاب أعضاء في البرلمان ورؤساء بلديات وأعضاء سابقون في الحكومة، منهم رئيس الوزراء السابق مانويل فالس، بالإضافة إلى صحفيين ومحامين وأعضاء من المجتمع المدني.



فرانس24/ رويترز

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249913



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأحد 17 جويلية 2022 | 18 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:24 19:39 16:16 12:32 05:13 03:26
Babnet
29°
Babnet35°Babnet% 61:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
5.14 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2537°-2538°-2639°-2636°-27
  • Avoirs en devises
    23930,8

  • (15 juil)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,21031 DT        1$ =3,18744 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 juil)   1153,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   