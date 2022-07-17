بايدن يرفض رواية الجبير بشأن كيفية إثارته قضية خاشقجي خلال اللقاء مع بن سلمان


Publié le Dimanche 17 Juillet 2022 - 18:57قراءة: 1 د, 6 ث
      
وكالات - نفى الرئيس الأمريكي جو بايدن صحة تصريح الوزير السعودي عادل الجبير ، الذي قال إن بايدن لم يثر أمام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان موضوع مسؤوليته عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.


وفي تصريحات للصحفيين لدى عودته إلى البيت الأبيض من الجولة الشرق أوسطية أمس السبت، رد بايدن بـ"لا" على سؤال عما إذا كانت كلمات عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة، والذي كان حاضرا في اجتماع الوفدين الأمريكي والسعودي في جدة، صحيحة.

وكان بايدن قد قال للصحفيين بعد اجتماعه مع ولي العهد السعودي يوم الجمعة: "فيما يتعلق بمقتل خاشقجي، أثرته في بداية الاجتماع، وأوضحت ما كان رأيي في ذلك وقتها وكيف أراه الآن".


وأضاف بايدن في إشارة إلى محمد بن سلمان: "لقد قال بشكل أساسي إنه ليس مسؤولا شخصيا عن ذلك"، وتابع "أشرت إلى أنه مسؤول، فقال إنه ليس مسؤولا شخصيا عن ذلك واتخذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين".
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وقال الجبير في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" السبت إنه "لم يسمع هذه العبارة بالذات" من بايدن فيما يخص إلقاءه اللوم على ولي العهد بمقتل خاشقجي.

وأضاف: "ذكر الرئيس أن الولايات المتحدة ملتزمة بحقوق الإنسان لأنه منذ أن كتب الآباء المؤسسون الدستور، يعتبر هذا جزءا من أجندة كل رئيس أمريكي".

وفي حديث آخر قال الجبير إن بن سلمان أبلغ بايدن بأن المملكة تحركت للحيلولة دون حدوث أخطاء مثل قتل خاشقجي لكن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء أيضا بما في ذلك في العراق.

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