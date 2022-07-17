تشبيه بايدن الشعب الفلسطيني بالإيرلندي يثير غضب البريطانيين


Publié le Dimanche 17 Juillet 2022 - 18:33قراءة: 0 د, 33 ث
      
وكالات - رد نيل غاردينر، مستشار رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر، على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول القمع الممنهج الذي تمارسه السلطات البريطانية تجاه الإيرلنديين.


والتقى بايدن خلال زيارته للشرق الأوسط بقادة فلسطين واستذكر المصير الصعب للفلسطينين.



وقال: "عائلتي من أصل إيرلندي أمريكي. لدينا تاريخ طويل مع بريطانيا وموقفهم إزاء الأيرلنديين الكاثوليك لمدة 400 عام، وهو لا يختلف كثيرا عن تاريخ الشعب الفلسطيني".

..


واعتبر غاردينر كلمات بايدن قاسية للغاية، وقال على تويتر: "تعليقات جو بايدن المخزية المعادية لبريطانيا. تذكر أن هذا الرئيس الأمريكي الجاهل ليس صديقا للمملكة المتحدة".

وتعرض السكان الأصليون لأيرلندا للاضطهاد من قبل البريطانيين لمدة ثمانية قرون. من وقت لآخر وأدت هذه المواجهة إلى إبادة السلطات البريطانية للأيرلنديين بشكل جماعي.

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