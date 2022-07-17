وزير الخارجية السعودي ينفي أن يكون فتح الأجواء أمام الطائرات الإسرائيلية مقدمة لتطبيع العلاقات

فرانس 24 -

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وبرر المسؤول السعودي قرار بلاده قائلا: "هذا ليس له علاقة بالتطبيع مع إسرائيل.. هذا مرتبط ببرتوكول شيكاغو المتعلق بعبور الأجواء الجوية وليس بأي خطوات إضافية.وكان اجتماع بايدن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان شديد الحساسية عندما أثار الرئيس مسألة حقوق الإنسان وسعى إلى دمج إسرائيل ضمن محور جديد مدفوع إلى حد كبير بمخاوف مشتركة إزاء إيران.وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية "نعتقد أن هناك قيمة كبيرة في حشد أكبر قدر ممكن من القدرات في هذه المنطقة، وبالتأكيد إسرائيل تمتلك قدرات دفاعية جوية وصاروخية كبيرة بما يتماشى مع احتياجاتها. لكننا نجري هذه المناقشات على المستوى الثنائي مع هذه الدول".فرانس24 / رويترز / أ ف ب