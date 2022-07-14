كوريا الشمالية تعترف رسميا بانفصاليي أوكرانيا وكييف تقطع علاقاتها بها

فرانس 24 -

اعترفت كوريا الشمالية صباح الخميس رسميا بالمنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا "دولتين مستقلتين"، وردت كييف بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع بيونغ يانغ.وباتت كوريا الشمالية ثالث دولة تعترف بالانفصاليين، بعد سوريا التي اعترفت بهم أواخر يونيو/حزيران وروسيا التي كانت أول من اعترف "باستقلالهم" عشية غزوها أوكرانيا. .