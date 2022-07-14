كوريا الشمالية تعترف رسميا بانفصاليي أوكرانيا وكييف تقطع علاقاتها بها

ضربة عسكرية روسية على بلدة تشاسيف يار، في منطقة دونيتسك، أوكرانيا

Publié le Jeudi 14 Juillet 2022 - 08:22قراءة: 0 د, 14 ث
      
فرانس 24 - اعترفت كوريا الشمالية صباح الخميس رسميا بالمنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا "دولتين مستقلتين"، وردت كييف بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع بيونغ يانغ.


وباتت كوريا الشمالية ثالث دولة تعترف بالانفصاليين، بعد سوريا التي اعترفت بهم أواخر يونيو/حزيران وروسيا التي كانت أول من اعترف "باستقلالهم" عشية غزوها أوكرانيا. .

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 249735

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Jeudi 14 Juillet 2022 à 08h 47m |           
Ukraine...bientot rien qu'un vague souvenir !



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